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Trump 'ın ismini yazan köpek...

29 Ağustos 2018, Çarşamba

Eğitimli Köpek ağzındaki fırçayı boya kutusunun içine batırıp, sahibinin komutlarıyla harfleri tek tek yazmaya başlıyor ve en sonunda Trump ismi karşımıza çıkıyor. Resim bitiminde ise köpeğin yaptığı hareket izlemeye değer...

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