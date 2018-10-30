Trump gözünün önündeki limuzini görmedi! 30 Ekim 2018, Salı

ABD Başkanı Donald Trump uçağından indikten sonra merdivenlerin önünde bekleyen makam aracını görmedi. Sağ tarafına doğru yürümeye başlayan Trump, yetkililerin uyarısı sonrası aracını fark etti. O anlar kameralara böyle yansıdı.