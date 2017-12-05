Yol Durumu

Trump gerçekten ABD’nin başkanı mı?

04 Aralık 2017, Pazartesi
Zorlu bir seçim zaferi sonrasında Beyaz Saray'a geçen Donald Trump, iktidara yerleşmekte zorlanıyor. Tartışmalar halen bitmiş değil. Amerika tarihi günler yaşıyor, toplum bölündü. Rusya'nın, Trump'ın kampanyasına müdahale iddiası halen tartışmaların odağında... Peki ABD'yi şu anda kim yönetiyor...
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