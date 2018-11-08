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Trump gazeteciye öfke kustu! Beyaz Saray basın kartını askıya aldı

08 Kasım 2018, Perşembe

Beyaz Saray, basın toplantılarında ABD Başkanı Trump yönetimine karşı yönelttiği sert sorularla tanınan CNN televizyonu muhabiri Jim Acosta'nın basın kartını askıya aldı.


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