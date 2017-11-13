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Trump el ele tutuşamadı

13 Kasım 2017, Pazartesi
'Haşin tokalaşmalarıyla' bilinen ABD Başkanı Trump, iş grup olarak el tutuşmaya gelince başarı gösteremedi. Trump, Filipinler’in başkenti Manila’da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 31. Liderler Zirvesi'nin açılışındaki geleneksel el sıkışma töreninde kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
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