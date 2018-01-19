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Trump, CNN muhabirini toplantıdan kovdu

18 Ocak 2018, Perşembe

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'le basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, CNN muhabiri Jim Acosta'nın Norveç vatandaşlarıyla ilgili sözlerini hatırlatması üzerine "Out" (Dışarı) diyerek, toplantıdan kovdu.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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coban coban

kazakistan basbakani soke olmusdur kusura bakmayin o deli

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cevapla 18.01.2018 16:09
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