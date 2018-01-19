Trump, CNN muhabirini toplantıdan kovdu

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'le basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, CNN muhabiri Jim Acosta'nın Norveç vatandaşlarıyla ilgili sözlerini hatırlatması üzerine "Out" (Dışarı) diyerek, toplantıdan kovdu.
Trump, CNN muhabirini toplantıdan kovdu18 Ocak 2018, Perşembe
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kazakistan basbakani soke olmusdur kusura bakmayin o deli
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