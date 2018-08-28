Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Evanjelist liderleri ağırladı.
Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz28 Ağustos 2018, Salı
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