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Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

28 Ağustos 2018, Salı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Evanjelist liderleri ağırladı.

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