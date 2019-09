Trump BM Genel Kurulunda Çin ve İran'ı tehdit etti 24.09.2019 18:27

Son dakika haberine göre New York'taki BM Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Trump, Çin ve İran'a karşı sert mesajlar verdi. Ticaret savaşının devam edeceğini belirten Trump, "Çin verdiği sözleri tutmadı, adil ticaret istiyoruz" ifadelerini kullandı. İran'ın nükleer programıyla ilgili de konuşan Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. Tahran yönetimine yaptırımları şiddetlendireceğiz" vurgusunu yaptı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump bir konuştu.

Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Geçmişte bizimle tanışanlar gibi, gerçekten bizim dönemimizde de çok fazla mücadele ve net seçenekler var. Bütün ayrım tarih boyunca olduğu gibi devam ediyor ve net bir şekilde harekete geçmemiz gerekiyor.

GELECEK KÜRESELCİLERİN DEĞİL, VATANSEVERLERİN OLACAKTIR

Benim ülkem halkın iradesini ve özgürlüğünü her şeyin üstünde tutan bir ülkedir. ABD 2.5 trilyon dolar harcamış ve ordusunu yenilemiştir. Açık ara dünyanın en güçlü ülkesidir. Amerikalılar şunu bilir. Diğerlerinin zafer peşinde koştuğu bir dünyada ülkemiz güçlü olmalıdır. Sevgili ülkem gibi bu salondaki tüm ülkeler gibi köklü geleneklere sahiptir. Özgür dünya ulusal temellerini kucaklamalıdır. Her tarafta çevremize baktığımız zaman, bu muazzam ve güzel gezegende gerçeği görmek çok basit. Özgürlük istiyorsanız ülkenizle gurur duyun, barış istiyorsanız ülkenizi sevin. Bilge liderler her zaman kendi ülkelerinin iyiliğini ön planda tutmuşlardır. Gelecek küreselcilerin değil, vatanseverlerin olacaktır.

SON 50 YILIN EN İYİ RAKAMLARINA ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ

Biz ABD olarak son derece heyecan verici bir ulusal yenilenme programına başlamış bulunuyoruz. Gelişme yanlısı ekonomi politikalarımız sayesinde son 50 yılın en iyi rakamlarına ulaşmış durumdayız.

İşsizlik oranları Amerikan tarihinin en düşük seviyesindedir. Şu anda dünyanın en büyük enerji üreticisi durumundayım. Hiç kimsenin karşı koyamayacağı bir güç ortaya koyarken, tüm ortaklarımız ABD'nin üstlendiği yükün kendi üzerlerine düşen kısmını taşımak zorundadır.

ABD, uluslararası ticarette de reform yapmak için hızlı bir programa başlamıştır. Geçtiğimiz yıllarda bazı ülkeler uluslararası ticaret sistemini manipüle ediyordu. Şimdi ABD kararlı adımlarla ekonomik adaletsizliği durdurmak için adımlar atmaktadır. Adil ve dengeli bir ticaret ediyoruz. Amacımız budur. Yarın Başbakan Abe ile bir araya geleceğim, yeni bir ticaret anlaşmasının son dokunuşlarını yapacağız.

ABD'NİN ÇIKARLARINI KORUMAKTAN GERİ DURMAYACAĞIM

Birleşik Krallık, AB'den ayrılırken her iki ülkenin çıkarına olacak bir ticaret anlaşması üzerinde çalışacağımızı söylemiştim. 2001'de Çin, Dünya Ticaret Örgütü'ne kabul edilmişti. Liderler bu kararın Çin'in ekonomisini liberalleştireceğini söylemişlerdi ve bu yolla hukukun üstünlüğü gibi konularda ilerleyeceğini söylemişlerdi. Ancak bu teorinin yanlış olduğunu geçen yıllarda gördük. Son derece büyük bir Amerikan teknoloji şirketinin CEO'suyla Beyaz Saray'da görüştüm. Çin'in 5 yıllık ekonomik gelişimi için bu şirketin 7 milyar dolarlık tasarımı çalınmıştır. Biz adalet arıyoruz. Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne kabul edildikten sonra 60 bin Amerikan fabrikası kapandı.

Hiçbir şekilde Amerikan halkı için kötü bir anlaşmayı kabul etmeyeceğim. Bir yandan da Hong Kong'daki durumu yakından izlemeye devam edeceğim. Çin uluslararası anlaşmalara uymalıdır. Pekin'in hukukun üstünlüğü konusundaki sözlerini yerine getirmelidir. ABD hiçbir ülkeyle çatışma aramamaktadır. Ancak ben hiçbir zaman ABD'nin çıkarlarını korumaktan geri durmayacağım.

DÜNYANIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK TEHLİKE İRAN REJİMİDİR

Dünyanın önündeki en büyük tehlike İran rejimidir. Dünyanın 1 numaralı terör sponsoru olmaktan başka, Suriye ve Yemen'deki savaşın sponsorluğunu yapmaktadırlar. İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına kesinlikle izin veremeyiz. İran'la yapılan nükleer anlaşma balistik füzeleri kapsamamaktaydı. Anlaşmadan çekildikten sonra son derece büyük yaptırımlar getirdik. Rejim, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yaptığı saldırıdan sonra İran Merkez Bankası'na büyük yaptırımlar uyguladık. Hiçbir ülke İran'ın bu davranışlarını destekleyemez. İran'ın liderleri şerefli bir ülkeyi insanlara ibret olacak bir hale sokmuşlardır. Sadece kendi üretttikleri sorunlar için dünyayı suçladılar. Sürekli 'ABD'ye ölüm' çığlıkları attılar. İsrail'in bir kanser tümörü olduğunu ve bunun alınması gerektiğini söylediler. Fanatikler uzun süredir İsrail'e olan nefreti kendi başarısızlıklarını örtmek için kullanmaktadırlar. İran halkı onlar için çalışacak, onların parasını çalmayacak ve gelecek için çalışacak bir yönetimi hak etmektedir. 40 yıllık başarısızlıktan sonra İran'ın liderlerinin ileriye adım atmaları gerekmektedir. Artık İran'ın liderleri İran'ı ön planda tutmalıdır. ABD'nin şimdilik en büyük dostları bir zamanlar düşmandı. Herkes savaşabilir ama sadece en cesurlar barışabilirler.

Kim Jong Un'a gerçekten inanarak Kuzey Kore'nin çok büyük potansiyeli olduğunu söyledim. Ama bunun için ülkenin nükleerden arındırılması gerekmektedir.

BİRLİKTE ÇALIŞMALI VE İNSAN KAÇAKÇILIĞINI SONLANDIRMALIYIZ

Sığınmacı krizi çok büyük ve sürdürülemez bir durum. Herkes için aynı durum ortadadır. Göç veren ülkeler çok kısa sürede insan gücünü kaybetmektedir. Tabiki göç alan ülkeler de son derece büyük bir yük altına girmektedir. Zorlu yolculuk boyunca kadınların üçte biri cinsel saldırıya uğramaktadır. Radikal aktivistlerin artmasıyla birlikte insan kaçakçılarının arttığını görüyoruz. Sosyal adalet için sınırların açılmasını isteyen aktivistlere seslenmek istiyorum. Siz sözde güvenliğin altını oyarak, insan onurunu zayıflatıyoruz. Bugün buradaki ülkeler düzensiz göçün getirdiği zorluklarla mücadele ediyor. Bugün birlikte çalışmalı ve insan kaçakçılığını sonlandırmalıyız.

DİKTATÖR MADURO KÜBA'NIN BİR KUKLASIDIR

Küba, Nikaragua ve Venezuela gibi ülkelerdeki insanlara destek olmak için kararlıyız. Venezuela'da 15 bin siyasi tutuklu var. İdam mangaları binlerce kişiyi yargısız infaz etmekte. Diktatör Maduro, Küba'nın bir kuklasıdır. Küba, Venezula'nın petrolünü hortumlarken, kendi komünizmini ilerletmektedir. Venezuelalılar şunu bilmeli. Bütün ABD sizin arkanızda ve büyük bir insani yardım gönderilmeyi bekliyor. Ülkemizin karşısındaki en büyük tehditlerden biri olan sosyalizm Venezuela'yı yıkmaktadır. Sosyalizm ve komünizm sadece bir şeyle ilgilidir. Yönetenler için daha fazla güç. ABD asla sosyalist bir ülke olmayacaktır. Venezuela'da gördüğümüz gibi bu ülkede ölü sayısı giderek artmaktadır. Bu totaliter rejimler, modern teknolojiyle birleştiğinde korkunç baskı teknikleri ortaya çıkmaktadır. Özgürlük ve demokrasi mutlaka sürekli korunmalıdır. Hem içeriden hem dışarıdan gelecek tehlikelere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız.

Sosyal medya platformları son derece büyük bir güce erişiyorlar. Sosyal medya ile halkın iradesi halkın elinden alınmaya çalışılıyor. Medya ve sosyal medya geleneklerimizi ve geleceğimizi baltalamaya çalışıyor. Sosyal medya devleri insanların seslerini kesemez. Özgür insanlar, kendi komşularını kara listeye almak için kullanılamaz.

Kadınların gezegenin her yerinde erkeklerle aynı haklara sahip olması için ülkemiz çalışmaktadır. Bu konudaki kararlılığımızı dün de ifade ettim. Din özgürlüğü için de ABD çalışmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde din özgürlüğünü korumaktan ne yorulacaktır ne de vazgeçecektir. ABD ve Amerikalılar masumları korumaktan asla yorulmayacaktır.

TANRI'NIN VERDİĞİ YAŞAM HAKKINI ELİNDEN ALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Özellikle kürtaj konusunda, hiç kimsenin Tanrı'nın verdiği yaşam hakkını elinden almasına izin vermeyeceğiz. Amerikan vatandaşlarının silahlanmasını engelleyecek uluslararası anlaşmalara asla imza atmayacağım. Anayasanın ikinci maddesini, ateşli silahlara sahip olmasını sonuna kadar savunacağız. Bizim kurucularımız her zaman bazı kişilerin halkın üzerinde kontrol kurmak isteyeceğini biliyorlardı, bu nedenle halka da silahlanma hakkını verdi. Amerikan halkı son derece bağımsız, son derece özgür bir halktır. Özgürlük ve bağımsızlık, demokrasi sadece vatanseverlerin iradesiyle gerçekleştirilebilir. Onların ruhundaki güç baskıya ve baskıcılığa karşı cesaret gösterebilmektedir. Bir insanın yapabileceği en güzel katkı olarak kendi ülkeleri geliştirin, kültürünüzü ve tarihinizi şereflendirin. Halkınızın şerefini onurlandırın. Uluslarımız daha da büyük olduğunuda ortaklığımız da daha büyük olacaktır. Tanrı'nın yardımıyla özgürlüğün düşmanlarını yok edeceğiz. İnsanlığı daha yüksek noktalara taşıyacağız. Barış, adalet ve daha iyi bir dünyaya giden yol kendi evimizde başlamaktadır.