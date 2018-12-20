Trump: Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıklarını belirterek, "Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi." ifadesini kullandı.
Trump: Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi19 Aralık 2018, Çarşamba
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