Haberler Web TV Trump, ABC News muhabirini rezil etti

Trump, ABC News muhabirini rezil etti

16.10.2019 23:25

ABC News televizyonunun Barış Pınarı Harekatıyla ilgili Türkiye'ye karşı kara propaganda için yayınladığı videonun yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABC News muhabirinin Suriye ile ilgili sorusuna verdiği yanıtla adeta rezil etti. Trump, "Türkiye'nin sınırda büyük bir ordusu var. Ben Erdoğan'a operasyon konusunda yeşil ışık yakmadım. Gerçi siz Kentucky'deki poligon atışlarını Türkiye bölgede katliam yapıyor diye yayımlayan kanalsınız." diye cevap verdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları