Trump, ABC News muhabirini rezil etti 16.10.2019 23:25

ABC News televizyonunun Barış Pınarı Harekatıyla ilgili Türkiye'ye karşı kara propaganda için yayınladığı videonun yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, ABC News muhabirinin Suriye ile ilgili sorusuna verdiği yanıtla adeta rezil etti. Trump, "Türkiye'nin sınırda büyük bir ordusu var. Ben Erdoğan'a operasyon konusunda yeşil ışık yakmadım. Gerçi siz Kentucky'deki poligon atışlarını Türkiye bölgede katliam yapıyor diye yayımlayan kanalsınız." diye cevap verdi.