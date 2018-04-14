TRT World sunucusundan İsrail Büyükelçisine zor soru 13 Nisan 2018, Cuma

İsrail'in Ankara büyükelçisi Eitan Na'eh'nin "İsrail ordusu en ahlaklı ordulardan biridir" ifadesine TRT World suncusu İmran Garda, "silahsız sivil Filistinlileri öldürmek mi ahlaki" diye karşılık verince büyükelçi zor anlar yaşadı.

"SİLAHSIZ SİVİLLER VURMAK MI AHLAKİ"

Bu sözler üzerine programın sunucusu İmran Gardah, İsrailli Büyükelçi'ye deyim yerindeyse tokat gibi bir karşılık verdi.

Garda, hem geçtiğimiz hafta hem de daha önce İsrail askerleri tarafından öldürülen silahsız Filistinlilerin görüntüleri eşliğinde Büyükelçiye "Üzgünüm ama silahsız sivil insanların keskin nişancılar tarafından kafalarından vurularak öldürülmesi mi ahlaki?" diye karşılık verdi.

TRT World sunucusunun çıkışı karşısında zor anlar yaşayan Büyükelçi Na'eh, soruya "Bu kişiler bizim askerler için tehdit oluşturdukları için öldürüldüler." şeklinde yanıt verdi.