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TRT World sunucusundan efsane kapak

20 Haziran 2018, Çarşamba

ABD Eski Savunma Bakan yardımcısı Lary Korb'un Cumhurbaşkanı Erdağan hakkındaki iddialarına, kanalın muhabiri efsane bir soruyla kapak yaptı.

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