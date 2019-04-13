Haberler Web TV Tribünlerde mazbata provokasyonu! CHP neyin peşinde?

Tribünlerde mazbata provokasyonu! CHP neyin peşinde?

13.04.2019 23:13

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında seçim sonuçları tartışıldı. Programda seçim sonrası yasal sürece saygı duymayan CHP'nin tribünleri neden karıştırdığı sorusuna yanıt arandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları