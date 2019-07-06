Trende cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınmıştı! Tutuklandı

Adana'da yolcu treninde bir kadını taciz ettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı. İddiaya göre, Mersin-Adana seferini yapan trende yolculuk eden F.G. (22), yanına oturduğu A.K'ye (21) cinsel tacizde bulundu. Şüpheli, Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Adana'da yolcu treninde bir kadını taciz ettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı. İddiaya göre, Mersin-Adana seferini yapan trende yolculuk eden F.G. (22), yanına oturduğu A.K'ye (21) cinsel tacizde bulundu.
Durumu fark eden çevredekiler tarafından darbedilen F.G, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Şehitlik İstasyonu'nda trenden indirilerek polise teslim edildi.
Şüpheli, Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kaynak; AA
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