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Tren, hemzemin geçitteki TIR’a böyle çarptı

14.08.2019 09:57

ABD’de hemzemin geçitte kalan otomobil taşıyan bir TIR’a, yük treni çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle, TIR’ın arkasında bulunan bir otomobilin havada uçtuğu ve takla atarak rayların kenarında yan durduğu görüldü.


Kaza, Texas'ın El Paso kentindeki demiryolunda meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, otomobil taşıyan bir TIR'ın, hemzemin geçitte durduğu; gelen yük treninin ise TIR'a çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle, TIR'ın arkasında bulunan bir otomobilin havada uçtuğu ve takla atarak rayların kenarında yan durduğu görüldü.
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