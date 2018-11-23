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Çorlu'daki tren faciasının görüntüleri ortaya çıktı

23 Kasım 2018, Cuma

Çorlu’da 8 Temmuz’da 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren faciasının tren içi ve dışı kameralarına ait görüntüleri ortaya çıktı.


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