Trans yağlı gıdalara dikkat! 07 Ocak 2019, Pazartesi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) trans yağlara savaş açtı. Endüstriyel olarak üretilen trans yağlar, her yıl 540 bin kişinin ölümüne sebebiyet veriyor. Peki trans yağlar nerelerde kullanılıyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor?