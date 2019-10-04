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Trakya'da beklenen yağış başladı! Çatıdaki kiremitler uçtu, ağaçlar devrildi (Video)

04.10.2019 23:44

Trakya'da etkili olan yağmur ve fırtına, akşam saatlerinde etkisini kaybetti. Fırtınanın etkiliği olduğu Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde bazı ağaçlar devrildi, çatılardaki kiremitler uçtu.


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