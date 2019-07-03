Trafikteki tartışma kanlı bitti! TEM'de kurşun yağdırdı (Video) 03.07.2019 12:25

İstanbul'da bir motosikletli sürücü, yol verme nedeniyle tartışma yaşadığı otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı. TEM Otoyolu İSTOÇ mevkisinde yaşanan olayda otomobil sürücüsüne 12 el ateş eden zanlı Hasan Saykal, polis tarafından gözaltına alındı.

Bağcılar'da motosiklet sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsünü tabancayla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkisinde 59 KT 457 plakalı motosiklet sürücüsü Hasan Saykal ile 34 BBE 171 plakalı otomobil sürücüsü Serdar Çekiç, yol verme yüzünden tartıştı.

Tartışma sürerken otomobilin yanından geçmeye çalışan Saykal'ın kullandığı motosiklet, otomobile çaparak devrildi. Kaza sonrası sinirlenen Saykal, otomobil sürücüsü Çekiç'e tabancayla 12 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine 4 mermi isabet eden Serdar Çekiç, hastanede hayatını kaybetti.

Polis, zanlı Saykal'ı gözaltına aldı.