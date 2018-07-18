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Trafikteki sürücülerin saç saça baş başa kavgası kamerada

18 Temmuz 2018, Çarşamba

Silivri'de yol verme kavgası yüzünden sürücüler saç saç baş başa kavga etti. Sürücülerin trafikte kavga ettiği anlar cep telefonu kameralarınca kaydedilirken, trafikteki diğer sürücüler şaşkın bakışlar arasına kavgayı izledi.

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