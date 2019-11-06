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Trafikte kavga! Kamyonet sürücüsü otomobil sürücüsünü sopayla dövdü

06.11.2019 10:55

Başakşehir'de, trafik yol verme tartışmasına giren iki sürücü arasında çıkan kavgada kamyonet sürücüsü otomobil sürücüsünü sopayla dövdü. Sopalı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar...


Başakşehir'de kamyonet ile otomobil sürücüleri arasında iddiaya göre yol verme meselesinden tartışma çıktı. Yolun ortasında durdurdukları araçlarından iki sürücü, birbirleriyle kavga etmeyen başladı. Kavga sırasında kamyonet sürücüsü aracından aldığı sopayı otomobil sürücüsüne salladı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavganın ardından iki sürücü araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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