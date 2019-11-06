Trafikte kavga! Kamyonet sürücüsü otomobil sürücüsünü sopayla dövdü 06.11.2019 10:55

Başakşehir'de, trafik yol verme tartışmasına giren iki sürücü arasında çıkan kavgada kamyonet sürücüsü otomobil sürücüsünü sopayla dövdü. Sopalı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar...