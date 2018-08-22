Trafikte görenler şaşırıyor! Adana'da ilginç yöntem

Adana’da, bir sürücü otomobilin bagajında taşıdığı kurbanlık koyunun nefes alması için arka stop farını söktü. Koyunun nefes almak için far bölümünden başını çıkardığı anlar, saniye saniye görüntülendi. Adana’da 01 KC 330 plakalı aracın sürücüsü otomobilin bagajında taşıdığı kurbanlık koyunun nefes alması için aracın arka stop farını söktü. Koyun, hareket halindeki aracın bagajında nefes almak için başını far bölümünden dışarı çıkardı. Trafikte seyreden diğer araç sürücüleri, koyunu görünce şaşkınlık yaşadı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülenerek sosyal medyadan paylaşıldı.
Trafikte görenler şaşırıyor! Adana'da ilginç yöntem22 Ağustos 2018, Çarşamba
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