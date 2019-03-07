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Trafikta kavga! Aracın içinde oturan kişinin yüzüne tekme attı

07.03.2019 14:16

İstanbul Esenyurt'ta trafikte yaşanan kavga anı saniye saniye görüntülendi. Cep telefonu kamerasından kaydedilen görüntülerde öfkeden gözü dönen şahıs, aracın içinde oturan bir kişinin yüzüne tekme attı. İşte o görüntüler...


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