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Trafik yoğunluğuna "düşük emisyon alanı" önlemi! Mesai saatleri değişebilir...

03.05.2019 11:52

Belediyelerce, kent merkezlerinde trafik yoğunluğunun ve hava kirliliğinin yaşandığı alanlar "düşük emisyon alanı" olarak belirlenecek. Kent genelinde yoğun trafik sıkışıklığının yaşandığı saatlerde, trafiği rahatlatmak, enerji ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla kentteki kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınmak şartıyla, işe başlama ve bitiş saatleri planlanabilecek. Esnek çalışma ve uzaktan çalışma olanakları değerlendirilecek.


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