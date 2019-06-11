Trafik magandasına ibretlik ceza 11.06.2019 16:37

İstanbul Kağıthane'de drift atarak diğer sürücülerin de hayatını tehlikeye atarak ilerleyen trafik magandaları emniyet tarafından yakalandı. Hakkında işlem yapılan ve 6 bin lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine el konulurken, aracı da trafikten men edildi.

Kağıthane'de otomobille drift yaparak trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü öne sürülen sürücü gözaltına alındı. 6 bin lira ceza kesilen ve ehliyetine el konulan sürücünün aracı trafikten men edildi. M.A.E adlı sürücü ayrıca belgesini almak için 60 günün sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını belgelemek zorunda olacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, 9 Haziran'da Kağıthane TEM Otoyolu'nda düğün konvoyunda otomobiliyle yolu trafiğe kapatıp drift yapan sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 34 ROL 84 plakalı araç sürücüsü M.A.E'yi gözaltına aldı.



Şüpheli M.A.E'ye "trafikte tehlikeli hareket yapmak"tan 5 bin 10 lira, "gürültülü egzoz kullanmak"tan bin 2 lira, toplam 6 bin 12 lira para cezası kesildi. Şüphelinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Şüphelinin, sürücü belgesini almak için 60 günün sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını belgelemek zorunda olduğu bildirildi.

Ayrıca 34 ROL 84 plakalı aracın trafikten men edildiği öğrenildi.



Şüpheli M.A.E. hakkında adli işlem yapılmak üzere Sadabad Polis Merkezine sevk edildi.