Trafik magandası Bağdat Caddesi'nde terör estirdi 15.05.2019 13:18

İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde drift diye tabir edilen yanlama hareketi yapan maganda hem kendi hem de trafikte diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bağdat Caddesi'nde trafik magandaları terör estirmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde cadde üzerinde drift diye tabir edilen yanlama hareketini yapan sürücü herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Caddenin ortasında tehlikeli hareketler yapan şahıs cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde maganda bir sağa bir sola aracını savuruyor. Şahıs yürekleri ağza getirirken, bir süre sonra gözden kayboluyor.