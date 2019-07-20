İstanbul Küçükçekmece 'de, iddiaya göre aşırı hızlı olan otomobil, kontrolden çıkarak önce trafik ışığını devirdi, ardından refüje çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Trafik ışığına çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı20.07.2019 05:30
- Trafik ışığına çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
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