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Trafik ışığına çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

20.07.2019 05:30

İstanbul Küçükçekmece 'de, iddiaya göre aşırı hızlı olan otomobil, kontrolden çıkarak önce trafik ışığını devirdi, ardından refüje çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.


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