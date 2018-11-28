İSTANBUL 'da ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan kadın, ceza kesilince çığlık atarak kendinden geçti. Ceza kesilmesini engellemek çığlık atan kadına bir vatandaş, "Lan bağırma hanımefendi" diye tepki gösterdi.
Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları sosyal medyayı salladı28 Kasım 2018, Çarşamba
- Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları sosyal medyayı salladı
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