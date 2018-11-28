Trafik cezası kesilen kadının çığlıkları sosyal medyayı salladı 28 Kasım 2018, Çarşamba

İSTANBUL 'da ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan kadın, ceza kesilince çığlık atarak kendinden geçti. Ceza kesilmesini engellemek çığlık atan kadına bir vatandaş, "Lan bağırma hanımefendi" diye tepki gösterdi.