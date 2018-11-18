Batman Emniyet Müdürlüğü, kural ihlali yapan sürücüleri belirlemek amacıyla drone ile yaptığı denetimlerini sürdürüyor. Havadan kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücüler hakkında, anında işlem yapılıyor. Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla kent merkezindeki denetimlerini sıklaştırdı. Kentte ihlalleri en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, Özgürlük Bulvarı üzerinde drone havalandırarak, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu ile konuşma ve ters yönden gelerek kural ihlali yapan araç sürücülerini tespit ederek, haklarında işlem yaptı.
Trafik canavarlarına 'drone'lu denetim18 Kasım 2018, Pazar
- Trafik canavarlarına 'drone'lu denetim
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