Trafik canavarları kameraya böyle takıldı

Erzurum, Ağrı ve Erzincan’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.
Trafik canavarları kameraya böyle takıldı20 Ocak 2019, Pazar
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