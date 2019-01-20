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Trafik canavarları kameraya böyle takıldı

20 Ocak 2019, Pazar

Erzurum, Ağrı ve Erzincan’da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.


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