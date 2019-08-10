Haberler Web TV Trafiğe çıkacaklar dikkat! Bolu'da trafik durma noktasına geldi

Trafiğe çıkacaklar dikkat! Bolu'da trafik durma noktasına geldi

10.08.2019 16:11

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluk oluşturdu.


Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde trafiğin en fazla arttığı 1, 2 ve 3. Viyadük ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken trafik ekipleri, sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yolda arıza yapan otobüs, tır ve otomobiller nedeniyle trafik, zaman zaman tıkanma noktasına geliyor.

Orhangazi Tünelinde araç yangını trafiği durdurduOrhangazi Tüneli'nde araç yangını trafiği durdurdu
Yolda yaşanan sıkışıklık nedeniyle otoyoldaki araçlar, Karayolları ve polis ekipleri tarafından Kaynaşlı Gişeleri mevkisinden D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkisine yönlendiriliyor.

Abant Gişeleri'ne kadarki bölümde yoğunluk arttığında, trafik tekrar Anadolu Otoyolu kesimine çevriliyor.

Yoğunluğun, akşam saatlerinde artması tahmin ediliyor.

GEREDE-KARADENİZ BAĞLANTI YOLU
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki Yumrukaya, Köroğlu Park, Yeniçağa ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında da yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Dörtdivan Kavşağı ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolu, Horhor rampasına kadar kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ağır ilerleyen trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Emniyet, jandarma ve Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, bölgedeki trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları