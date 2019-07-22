Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag oldu. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag oldu. Trabzonspor ilk maçını 8 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu22.07.2019 15:35
- Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu
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