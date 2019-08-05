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Trabzonspor’lu Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı

05.08.2019 11:23

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı, Fransa'nın Lille kulübüyle transfer görüşmelere yapmak üzere Trabzon'dan ayrıldı. Genç oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar Fransa'ya coşkuyla uğurlandı.


Fransız ekibi Lille ile transfer görüşmesi için yapmak için Trabzon'dan ayrılan Yusuf Yazıcı'yı çok sayıda taraftar yolcu etti.


Yusuf Yazıcı'yı Trabzon Havalimanı'nda pankart açarak meşalelerle karşılayan çok sayıda Bordo-mavili taraftarlar, sarılarak helalleştikleri oyuncuya destek verdi.


Taraftarlara teşekkür eden Yazıcı da, Şunu unutmayın ki ben gidiyorsam sizlerin sayesinde transfer oluyorum. Sizler benim her şeyimsiniz. Bir Erdoğdulu arkadaşınız olarak, bir kardeşiniz olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin ifadelerini kullandı.

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