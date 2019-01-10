Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya dolandırıcı şoku

Trabzonspor forması giyen Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega dolandırıcıların tuzağına düştü. Yıldız futbolcu haciz oyunu ile 2 milyon 500 bin euro dolandırıldı.
Trabzonsporlu Hugo Rodallega'ya dolandırıcı şoku10 Ocak 2019, Perşembe
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