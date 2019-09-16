Trabzonspor'dan son dakika açıklaması... Ekuban ne zaman sahalara dönecek? 16.09.2019 13:40

Geçtiğimiz hafta idmanda sakatlanan Caleb Ekuban hakkında Trabzonspor Kulübü'nden son dakika açıklaması yapıldı. Ganalı oyuncunun ameliyat olduğu belirtilirken, yıldız ismin ne zaman sahalara döneceği de açıklandı. İşte Trabzonspor'un son dakika açıklaması.