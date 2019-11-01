Son dakika haberine göre; Trabzonspor Kulübü, Sturridge'in sakatlığı nedeniyle 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Sturridge Göztepe, Krasnodar, Alanyaspor, Ankaragücü maçlarını kaçıracak.
Trabzonspor'a Daniel Sturridge'ten kötü haber01.11.2019 16:27
- Trabzonspor'a Daniel Sturridge'ten kötü haber
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