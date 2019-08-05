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Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un UEFA'daki muhtemel rakipleri belli oldu!

05.08.2019 15:25

UEFA Avrupa Ligi kapsamında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'un rakipleri bugün belli oldu. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Parag'ı elerse play-off turunda U.Craiova-AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Partizan'ı elemesi durumunda, play-off turunda Molde-Aris eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, Sparta Prag (Çekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan (Sırbistan) ile 3. eleme turunda karşılaşacak. Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.


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