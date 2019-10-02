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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Basel maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

02.10.2019 17:52

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ve Abdülkadir Parmak, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Basel maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı lig ve Avrupa'da maç ayrımı yapmadıklarını dile getirdi.


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