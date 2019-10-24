Trabzonspor Krasnodar maçı şifreli kanalda mı? TS Krasnodar maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 24.10.2019 18:08

Trabzonspor ve Rusya temsilcisi Krasnodar bu akşam UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında mücadele edecek. Trabzonspor Krasnodar karşılaşması ile Avrupa kupalarındaki 132. maçını oynayacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Trabzonspor Krasnodar maçı şifreli mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TS Krasnodar maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Maça dair detaylar ve maçın canlı anlatımı takvim.com.tr'de.

Trabzonspor bu akşam UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Krasnodar ile karşı karşıya gelecek. Önem derecesi yüksek olan karşılaşmaya az bir zaman kala futbolseverler Trabzonspor Krasnodar maçı saat kaçta sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Krasnodar maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Trabzonspor Krasnodar maçı hakkında detaylar...

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TRABZONSPOR KRASNODAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, 24 Ekim Perşembe günü Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR KRASNODAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Krasnodar mücadelesi beIN Sport HD 1'den canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü haftasında Rusya'nın Krasnodar ekibini konuk edecek Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımın sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Gruptaki sonuçlara bakıldığında Krasnodar'ın kolay bir rakip gibi görülebileceğini belirten Karaman, aslında son derece kaliteli bir takıma karşı mücadele edeceklerini kaydetti.

Karaman, Krasnodar'ın, grupta aldıkları sonuçları talihsizlik olarak niteleyerek, "Onların da kısmen bizim yaşadığımız sorunları yaşadıklarını biliyoruz ama her şeye rağmen iki tane oyun kriteri birbiriyle örtüşen, futbol oynamaya çalışan ve saha içerisinde futbolun doğrularıyla kalmaya çalışan bir rakiple oynayacağız. Dolayısıyla iki takım açısından da zor bir maç olacak. Umarım sadece futbolun konuşulacağı sakatlık riskinin yaşanmayacağı ve herkesin keyif alacağı bir müsabaka olur." diye konuştu.