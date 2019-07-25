Trabzonspor Hoffenheim maçı canlı anlatım izle | Hazırlık maçı 25.07.2019 18:25

Trabzonspor Hoffenheim maçı için geri sayım başladı. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, Almanya temsilcisi Hoffenheim ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor Hoffenheim hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki, Trabzonspor Hoffenheim hangi kanalda? 2019 Trabzonspor Hoffenheim hazırlık maçı saat kaçta, ne zaman?

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Trabzonspor sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

Bordo-mavili ekip, kampın 2. hazırlık maçında bugün Almanya'nın Hoffenheim takımıyla Bad Wimsbach kasabasında karşılaşacak. TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Linz kentinde 20 Temmuz'da kampa giren Trabzonspor, genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Haladas ekibi ile golsüz berabere kalmıştı.

Bordo-mavililer, 27 Temmuz'da İtalya'nın Parma, 29 Temmuz'da da Verona takımı ile karşılaşacak ve bu maçın ardından Trabzon'a dönecek.

Trabzonsporlu oyuncular, 2 günlük iznin ardından UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.