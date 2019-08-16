Haberler Web TV Trabzonspor Daniel Sturridge ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı (Video)

Trabzonspor Daniel Sturridge ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı (Video)

16.08.2019 16:01

Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, Radyospor'a konuştu: "Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun."


Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, Radyospor'a konuştu: "Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları