Trabzonspor Daniel Sturridge ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı (Video) 16.08.2019 16:01

Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, Radyospor'a konuştu: "Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun."