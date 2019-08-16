Trabzonspor Daniel Sturridge ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı (Video)

Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, Radyospor'a konuştu: "Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun."
Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, Radyospor'a konuştu: "Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun."
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