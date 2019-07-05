Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, ''UEFA Kupalarına katılmamıza müsade ediyorlar. Biz biliyorsunuz ön eleme oynayacağız. Takip eden müsabakalara katılmamıza müsade ediyorlar. Ama şartlı geldi. Biz 3 şartı bugün itibariyle yerine getirmiş durumdayız. Dolayısıyla burada artık sıkıntı söz konusu değil. Artık kuraları bekleceğiz.'' dedi.
Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan UEFA müjdesi: Kuraları bekliyoruz (Video)05.07.2019 18:01
- Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar
- Son dakika haberi: Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak kararı
- Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan UEFA müjdesi: Kuraları bekliyoruz (Video)
- Sağlık Bakanlığı son dakika 12 bin personel alımı başvuru şartları! Branşlar ve kadrolar belli oldu
- Başkan Erdoğan: 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır
- Niğde'deki dilenci operasyonunda ekmeğin arasından çıkan şoke etti
- Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 5 Temmuz 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Reyhanlı'daki patlamayla ilgili flaş açıklama
- Dolarda son dakika gelişmesi! 5 Temmuz euro ve dolar/TL ne kadar? Güncel döviz kurları
- Bodrum’da ilginç kaza! Minibüs, tekneye çarptı
- Son dakika: Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
- Karadeniz'de teröristlerin planları deşifre oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.