Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan UEFA müjdesi: Kuraları bekliyoruz (Video) 05.07.2019 18:01

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, ''UEFA Kupalarına katılmamıza müsade ediyorlar. Biz biliyorsunuz ön eleme oynayacağız. Takip eden müsabakalara katılmamıza müsade ediyorlar. Ama şartlı geldi. Biz 3 şartı bugün itibariyle yerine getirmiş durumdayız. Dolayısıyla burada artık sıkıntı söz konusu değil. Artık kuraları bekleceğiz.'' dedi.