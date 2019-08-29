Trabzonspor-AEK maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Trabzonspor AEK maçı canlı anlatım izle 29.08.2019 16:42

Trabzonspor AEK maçına saatler kaldı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı bugün oynanacak.Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlanan ilk karşılaşmanın ardından gruplara kalacak takım bugün belli olacak. Peki, Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda mücadele eden Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1 yenerek ilk karşılaşmada avantaj yakalamıştı. Trabzonspor bu karşılaşma ile birlikte Avrupa kupalarındaki 129. maçkına çıkacak. Peki, Trabzonspor AEK maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

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TRABZONSPOR - AEK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor ile AEK karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - AEK maçı bugün saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Medical Park Stadı'ndaki karşılaşmayı, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

TRABZONSPOR, AVRUPA'DA 129. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bugün sahasında Yunanistan'ın AEK takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 129. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 128 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa sınavlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 170 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 80, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

UEFA'DA 81. MAÇ

Trabzonspor, AEK ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 81. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 80 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 26 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 113 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 106 gol gördü.

ÜÇÜNCÜ KEZ GRUPLARA KALMAYA ÇOK YAKIN

Trabzonspor, AEK karşısında ilk maçtaki 3-1'lik avantajı koruması halinde, tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazanacak.

Bordo-mavililer, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara katılma hakkı elde etmişti. Karadeniz ekibi, bu iki sezonda gruplardan çıkmış ancak son 16 turunda elenmişti.

AVRUPA PERFORMANSI

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 128 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı gol Yediği gol Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 28 10 7 11 24 34 Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18 UEFA Kupası 80 33 21 26 113 106 UEFA Intertoto Kupası 8 3 1 4 19 12 Toplam 128 50 33 45 169 170

EN FARKLI GALİBİYET VE YENİLGİLER

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, geride kalan 128 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 7-2'lik sonuçla mağlup olarak almıştı.

İLK KEZ YUNANİSTAN TAKIMI İLE EŞLEŞTİ

Trabzonspor, ilk kez Yunanistan takımı karşısında tur mücadelesi veriyor.

Bordo-mavililer, AEK'yı elemesi halinde ilk kez karşılaştığı Yunanistan takımını kupanın dışına itmiş olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUPLAR BELLİ OLUYOR

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, yarın Monaco'da TSİ 14.00'te çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Medipol Başakşehir ile ligi üçüncü bitiren Beşiktaş, gruplarda doğrudan yer alacak.

Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Trabzonspor ise ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan temsilcisi AEK'yi elemesi halinde kuraya katılacak.

48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.

İLK HAFTA MAÇLARI 19 EYLÜL'DE

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek.

Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.