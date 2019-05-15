Haberler Web TV Trabzon'daki feci kazadan yürek yakan görüntü!

Trabzon'daki feci kazadan yürek yakan görüntü!

15.05.2019 15:29

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarpıp, ters döndü. Kazada sürücü, eşi ve çiftin 1 yaşındaki kızları Ayşe yaralandı. Babasının kucağına alıp, gözyaşı dökerek sarıldığı minik Ayşe, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları