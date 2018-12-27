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Trabzon'da tüpgaz bayisinde patlama

27 Aralık 2018, Perşembe

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde bir tüpgaz bayisinde patlama meydana geldi. Olayda yaralanan 6 kişiden 4'ü ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.


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