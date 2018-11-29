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Trabzon'da TIR belediye otobüsüne çarptı: 9 yaralı

29 Kasım 2018, Perşembe

Trabzon'da bir TIR'ın belediye otobüsüne çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.


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