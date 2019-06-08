Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Tacizci olduğu iddia edilen şahsa vatandaştan tekme tokat dayak kamerada 08.06.2019 14:59

Trabzon'un en işlek caddelerinden biri olan Uzunsokak’ta meydana gelen olayda, bir kadını taciz ettiği iddia edilen bir kişi çevresine toplanan kalabalık tarafından linç edildi. Polis ekiplerince kurtarılan şüphelinin, tekme, tokat ve yumruklarla dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay Trabzon'un en işlek caddelerinden Uzunsokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre genç bir kadın, yolda yürüdüğü sırada fiziki tacize uğradığını belirtmesinin ardından çevrede bulunan vatandaşlar olaya dahil olunca bir anda kalabalık arttı.



Tacizde bulunduğu iddia edilen şahsı yakalayan vatandaşlar durumu polise bildirirken bu sırada öfkelenen bazı vatandaşlar şahsı tekme tokat darp etme görüntüleri cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Polis ekipleri öfkeli kalabalığın elinden şahsı güçlükle alırken kızgın kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtabildiği öğrenildi. Polis merkezine götürülen şahıs gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.