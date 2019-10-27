Trabzon'da şiddetli sağanak! Bir iş makinesi suya kapıldı, tek katlı bir ev yıkıldı 27.10.2019 00:13

Trabzon'daki sağanak nedeniyle bir iş makinesi suya kapıldı, tek katlı bir ev yıkıldı. Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy ise yağıştan dolayı toprağın kayarak evin yıkılmasına neden olduğunu, söz konusu evde kimsenin bulunmadığını kaydetti.