Trabzon'daki sağanak nedeniyle bir iş makinesi suya kapıldı, tek katlı bir ev yıkıldı. Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy ise yağıştan dolayı toprağın kayarak evin yıkılmasına neden olduğunu, söz konusu evde kimsenin bulunmadığını kaydetti.
Trabzon'da şiddetli sağanak! Bir iş makinesi suya kapıldı, tek katlı bir ev yıkıldı27.10.2019 00:13
- Trabzon'da şiddetli sağanak! Bir iş makinesi suya kapıldı, tek katlı bir ev yıkıldı
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