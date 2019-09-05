Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin dereye düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Gülyurdu Mahallesi Dulbant mevkisinde S.İ. yönetimindeki 61 KR 117 plakalı otomobil, virajı alamayarak Yomra Deresi'ne düştü. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Trabzon'da otomobil Yomra deresine uçtu! İşte o anlar...05.09.2019 11:14
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