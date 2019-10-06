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Trabzon’da korkutan görüntü! Yıldırım düşme anı kameraya yansıdı

06.10.2019 20:10

Trabzon’da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Değirmendere mahallesine yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı amatör kameraya saniye saniye kaydedildi.


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