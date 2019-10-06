Trabzon’da korkutan görüntü! Yıldırım düşme anı kameraya yansıdı

Trabzon’da akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışın ardından Değirmendere mahallesine yıldırım düştü. Yıldırım düşme anı amatör kameraya saniye saniye kaydedildi.
Trabzon’da korkutan görüntü! Yıldırım düşme anı kameraya yansıdı06.10.2019 20:10
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